Descrizione del segnale (Italian):

SOUQ

SOUQ è un segnale di trading basato su un’analisi precisa dei movimenti dei prezzi, una gestione disciplinata del rischio e la selezione di operazioni con alta probabilità di successo.

La strategia si concentra sull’ingresso nel mercato solo dopo la conferma della direzione, mantenendo coerenza ed equilibrio tra il numero e la qualità delle operazioni.

Vantaggi del segnale:

Regole rigorose di gestione del capitale

Operazioni accuratamente selezionate

Obiettivi chiari e livelli di stop-loss definiti

Monitoraggio costante e aggiornamenti quando necessario

L’obiettivo del segnale è ottenere una crescita stabile e sostenibile del capitale con un livello di rischio controllato.