- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
Nessun dato
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Descrizione del segnale (Italian):
SOUQ
SOUQ è un segnale di trading basato su un’analisi precisa dei movimenti dei prezzi, una gestione disciplinata del rischio e la selezione di operazioni con alta probabilità di successo.
La strategia si concentra sull’ingresso nel mercato solo dopo la conferma della direzione, mantenendo coerenza ed equilibrio tra il numero e la qualità delle operazioni.
Vantaggi del segnale:
-
Regole rigorose di gestione del capitale
-
Operazioni accuratamente selezionate
-
Obiettivi chiari e livelli di stop-loss definiti
-
Monitoraggio costante e aggiornamenti quando necessario
L’obiettivo del segnale è ottenere una crescita stabile e sostenibile del capitale con un livello di rischio controllato.