- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
233
Profit Trade:
131 (56.22%)
Loss Trade:
102 (43.78%)
Best Trade:
17.00 USD
Worst Trade:
-10.49 USD
Profitto lordo:
1 108.84 USD (1 108 793 pips)
Perdita lorda:
-838.04 USD (838 011 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (135.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.52 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
93.40%
Massimo carico di deposito:
4.64%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
174
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.65
Long Trade:
233 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
8.46 USD
Perdita media:
-8.22 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-70.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.50 USD (8)
Crescita mensile:
25.85%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
99.77 USD
Massimale:
102.26 USD (7.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.53% (99.77 USD)
Per equità:
0.59% (7.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|233
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|271
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|271K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.00 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +135.52 USD
Massima perdita consecutiva: -70.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
26%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
3
4%
233
56%
93%
1.32
1.16
USD
USD
10%
1:200