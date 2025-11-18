- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
15 (93.75%)
Loss Trade:
1 (6.25%)
Best Trade:
29.88 USD
Worst Trade:
-11.25 USD
Profitto lordo:
309.45 USD (9 892 pips)
Perdita lorda:
-12.93 USD (1 121 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (227.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
227.03 USD (10)
Indice di Sharpe:
1.58
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
26.01
Long Trade:
7 (43.75%)
Short Trade:
9 (56.25%)
Fattore di profitto:
23.93
Profitto previsto:
18.53 USD
Profitto medio:
20.63 USD
Perdita media:
-12.93 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.25 USD (1)
Crescita mensile:
67.67%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 USD
Massimale:
11.40 USD (1.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|297
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|8.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.88 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +227.03 USD
Massima perdita consecutiva: -11.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
