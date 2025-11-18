- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-31K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Questa strategia si concentra esclusivamente sull’oro (XAU/USD) utilizzando RSI sul timeframe M5.
Tutte le operazioni seguono il trend: solo buy in trend rialzista, solo sell in trend ribassista.
Ogni trade parte da 0.01 lot. A -$5 si aggiunge una posizione doppia.
Stop loss globale $50.
Target di profitto:
0.01 = $2
0.07 = $14
Griglia controllata nella direzione del trend.
Caratteristiche:
• RSI M5
• Solo trend (EMA200)
• Grid scaling controllato
• SL globale $50
• Target realistici
• Solo oro
Obiettivo: crescita stabile con basso drawdown.