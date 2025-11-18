SegnaliSezioni
Dinh Nguyen Hoang Anh

Xau Smart Trend System

Dinh Nguyen Hoang Anh
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
122
Profit Trade:
94 (77.04%)
Loss Trade:
28 (22.95%)
Best Trade:
22.53 USD
Worst Trade:
-30.49 USD
Profitto lordo:
266.34 USD (177 777 pips)
Perdita lorda:
-271.24 USD (209 066 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (26.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.71 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
122
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
121 (99.18%)
Short Trade:
1 (0.82%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
2.83 USD
Perdita media:
-9.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-81.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.62 USD (5)
Crescita mensile:
-2.27%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.66 USD
Massimale:
102.85 USD (38.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 122
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -31K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Questa strategia si concentra esclusivamente sull’oro (XAU/USD) utilizzando RSI sul timeframe M5.
Tutte le operazioni seguono il trend: solo buy in trend rialzista, solo sell in trend ribassista.

Ogni trade parte da 0.01 lot. A -$5 si aggiunge una posizione doppia.
Stop loss globale $50.

Target di profitto:
0.01 = $2
0.07 = $14

Griglia controllata nella direzione del trend.

Caratteristiche:
• RSI M5
• Solo trend (EMA200)
• Grid scaling controllato
• SL globale $50
• Target realistici
• Solo oro

Obiettivo: crescita stabile con basso drawdown.


Non ci sono recensioni
2025.11.18 19:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.18 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
