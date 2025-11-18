SegnaliSezioni
Tri Ajie Wibowo

Mamah Muda

Tri Ajie Wibowo
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 69 USD al mese
0%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
564
Profit Trade:
342 (60.63%)
Loss Trade:
222 (39.36%)
Best Trade:
70.34 USD
Worst Trade:
-60.10 USD
Profitto lordo:
3 965.25 USD (2 581 611 pips)
Perdita lorda:
-2 149.52 USD (1 797 818 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (508.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
698.86 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.28%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
574
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
3.79
Long Trade:
513 (90.96%)
Short Trade:
51 (9.04%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
3.22 USD
Profitto medio:
11.59 USD
Perdita media:
-9.68 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-97.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-475.80 USD (20)
Crescita mensile:
61.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.10 USD
Massimale:
479.47 USD (11.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.50% (262.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100 356
XAUUSD 73
US30 58
US500 49
BTCUSD 17
ETHUSD 9
GBPUSD 1
UK100 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100 1.3K
XAUUSD 254
US30 136
US500 20
BTCUSD 49
ETHUSD 34
GBPUSD 0
UK100 -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100 317K
XAUUSD 26K
US30 -90K
US500 8.3K
BTCUSD 489K
ETHUSD 34K
GBPUSD 5
UK100 -410
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +70.34 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +508.33 USD
Massima perdita consecutiva: -97.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-Standard
0.00 × 2
GKFXPrime-Live-1.2
0.00 × 5
ValburyCapitalLimited-Live
0.00 × 21
UAG-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 7
FullertonMarkets-Live
0.00 × 1
PurpleTrading-04Live
0.00 × 1
JAFX-Real3
0.00 × 3
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
GKFX-Live-2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
FBS-Real-1
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 12
FXCC1-Live
0.00 × 2
312 più
Non ci sono recensioni
2025.11.18 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.