- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
564
Profit Trade:
342 (60.63%)
Loss Trade:
222 (39.36%)
Best Trade:
70.34 USD
Worst Trade:
-60.10 USD
Profitto lordo:
3 965.25 USD (2 581 611 pips)
Perdita lorda:
-2 149.52 USD (1 797 818 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (508.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
698.86 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.28%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
574
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
3.79
Long Trade:
513 (90.96%)
Short Trade:
51 (9.04%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
3.22 USD
Profitto medio:
11.59 USD
Perdita media:
-9.68 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-97.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-475.80 USD (20)
Crescita mensile:
61.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.10 USD
Massimale:
479.47 USD (11.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.50% (262.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US100
|356
|XAUUSD
|73
|US30
|58
|US500
|49
|BTCUSD
|17
|ETHUSD
|9
|GBPUSD
|1
|UK100
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US100
|1.3K
|XAUUSD
|254
|US30
|136
|US500
|20
|BTCUSD
|49
|ETHUSD
|34
|GBPUSD
|0
|UK100
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US100
|317K
|XAUUSD
|26K
|US30
|-90K
|US500
|8.3K
|BTCUSD
|489K
|ETHUSD
|34K
|GBPUSD
|5
|UK100
|-410
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +70.34 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +508.33 USD
Massima perdita consecutiva: -97.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 2
|
GKFXPrime-Live-1.2
|0.00 × 5
|
ValburyCapitalLimited-Live
|0.00 × 21
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 7
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-04Live
|0.00 × 1
|
JAFX-Real3
|0.00 × 3
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
FBS-Real-1
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 12
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
312 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
69USD al mese
0%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
2
0%
564
60%
100%
1.84
3.22
USD
USD
4%
1:500