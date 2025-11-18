SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FxGold Miner
Khor Yeaw Khoing

FxGold Miner

Khor Yeaw Khoing
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 20%
VTMarkets-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
47 (65.27%)
Loss Trade:
25 (34.72%)
Best Trade:
52.30 USD
Worst Trade:
-34.60 USD
Profitto lordo:
226.64 USD (10 132 pips)
Perdita lorda:
-206.30 USD (10 093 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (18.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.30 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
66.64%
Massimo carico di deposito:
39.77%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
36 (50.00%)
Short Trade:
36 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.28 USD
Profitto medio:
4.82 USD
Perdita media:
-8.25 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-50.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.19 USD (4)
Crescita mensile:
20.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
61.86 USD (37.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.80% (61.86 USD)
Per equità:
15.36% (18.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 71
EURCAD-STD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD 22
EURCAD-STD -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD 272
EURCAD-STD -233
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.30 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +18.20 USD
Massima perdita consecutiva: -50.19 USD

