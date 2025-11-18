- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
29 (43.93%)
Loss Trade:
37 (56.06%)
Best Trade:
100.24 USD
Worst Trade:
-26.07 USD
Profitto lordo:
385.08 USD (211 952 pips)
Perdita lorda:
-217.32 USD (130 198 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (119.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.69 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
1.52
Long Trade:
66 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
2.54 USD
Profitto medio:
13.28 USD
Perdita media:
-5.87 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-57.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.15 USD (6)
Crescita mensile:
167.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.67 USD
Massimale:
110.65 USD (43.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|168
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|82K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +100.24 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +119.12 USD
Massima perdita consecutiva: -57.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
100*6^6
Non ci sono recensioni