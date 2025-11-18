- Crescita
Trade:
21
Profit Trade:
14 (66.66%)
Loss Trade:
7 (33.33%)
Best Trade:
1 022.00 USD
Worst Trade:
-830.00 USD
Profitto lordo:
1 717.79 USD (19 439 pips)
Perdita lorda:
-1 853.80 USD (5 704 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (191.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 108.91 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
82.07%
Massimo carico di deposito:
118.83%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
7 (33.33%)
Short Trade:
14 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-6.48 USD
Profitto medio:
122.70 USD
Perdita media:
-264.83 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 404.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 404.60 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 072.52 USD
Massimale:
1 510.84 USD (92.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.90% (1 510.84 USD)
Per equità:
58.00% (610.00 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USOIL
|7
|US30
|6
|USTEC
|6
|XAUUSD
|1
|ETHUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USOIL
|203
|US30
|153
|USTEC
|-50
|XAUUSD
|103
|ETHUSD
|-545
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USOIL
|361
|US30
|86
|USTEC
|5.8K
|XAUUSD
|10K
|ETHUSD
|-2.7K
Best Trade: +1 022.00 USD
Worst Trade: -830 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +191.72 USD
Massima perdita consecutiva: -1 404.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
波动立方
Non ci sono recensioni
