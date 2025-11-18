SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SkyLine STD
Andy Halim

SkyLine STD

Andy Halim
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
15 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.23 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
9.17 USD (1 100 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
15 (9.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.17 USD (15)
Indice di Sharpe:
1.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.30%
Ultimo trade:
48 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
9 (60.00%)
Short Trade:
6 (40.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
0.61 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.29% (14.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 9
GBPUSD 3
EURGBP 2
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 4
GBPUSD 2
EURGBP 1
EURUSD 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 618
GBPUSD 173
EURGBP 87
EURUSD 222
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.23 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +9.17 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 2
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
XMGlobal-Real 35
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 5
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
AUSForex-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
XMAU-Real 19
0.00 × 2
OctaFX-Real10
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
206 più
Non ci sono recensioni
2025.11.18 15:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 14:44
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.18 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 14:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
