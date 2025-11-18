- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
15 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.23 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
9.17 USD (1 100 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
15 (9.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.17 USD (15)
Indice di Sharpe:
1.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.30%
Ultimo trade:
48 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
9 (60.00%)
Short Trade:
6 (40.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
0.61 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.29% (14.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|9
|GBPUSD
|3
|EURGBP
|2
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|4
|GBPUSD
|2
|EURGBP
|1
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|618
|GBPUSD
|173
|EURGBP
|87
|EURUSD
|222
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.23 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +9.17 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
AUSForex-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
