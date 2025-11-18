SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PEACE
Kenji Ito

PEACE

Kenji Ito
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 15%
AxioryAsia-05Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
4.28 USD
Worst Trade:
-1.89 USD
Profitto lordo:
10.07 USD (1 029 pips)
Perdita lorda:
-2.85 USD (355 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (3.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.28 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
99.61%
Massimo carico di deposito:
8.90%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
3.82
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
1.44 USD
Perdita media:
-1.43 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.89 USD (1)
Crescita mensile:
14.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.89 USD (3.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.50% (1.89 USD)
Per equità:
14.42% (7.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD_z 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD_z 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD_z 674
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.28 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.86 USD
Massima perdita consecutiva: -1.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AxioryAsia-05Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.22 13:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.21 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 19:02
Share of trading days is too low
2025.11.18 19:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.18 17:53
Share of trading days is too low
2025.11.18 17:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.18 14:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 14:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 13:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.18 13:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 13:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PEACE
30USD al mese
15%
0
0
USD
56
USD
1
100%
9
77%
100%
3.53
0.80
USD
14%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.