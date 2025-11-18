SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TF Udine Trade
Bambang Eko Hendrawan

TF Udine Trade

Bambang Eko Hendrawan
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
2 (33.33%)
Loss Trade:
4 (66.67%)
Best Trade:
39.90 USD
Worst Trade:
-20.68 USD
Profitto lordo:
79.73 USD (7 993 pips)
Perdita lorda:
-81.33 USD (8 080 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (39.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.90 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.03
Long Trade:
2 (33.33%)
Short Trade:
4 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.27 USD
Profitto medio:
39.87 USD
Perdita media:
-20.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-60.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.88 USD (3)
Crescita mensile:
-0.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.60 USD
Massimale:
60.88 USD (16.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -87
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.90 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +39.90 USD
Massima perdita consecutiva: -60.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.11.18 13:44
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.18 13:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 13:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
