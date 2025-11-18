- Crescita
Trade:
7
Profit Trade:
5 (71.42%)
Loss Trade:
2 (28.57%)
Best Trade:
49.90 USD
Worst Trade:
-49.10 USD
Profitto lordo:
247.79 USD (24 885 pips)
Perdita lorda:
-98.20 USD (9 800 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (149.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
149.24 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
26.91%
Massimo carico di deposito:
1.11%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
3.05
Long Trade:
4 (57.14%)
Short Trade:
3 (42.86%)
Fattore di profitto:
2.52
Profitto previsto:
21.37 USD
Profitto medio:
49.56 USD
Perdita media:
-49.10 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-49.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.10 USD (1)
Crescita mensile:
49.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
49.10 USD (10.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.93% (49.10 USD)
Per equità:
9.44% (47.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|150
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +49.90 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +149.24 USD
Massima perdita consecutiva: -49.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
