Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
43.66 USD
Worst Trade:
-98.56 USD
Profitto lordo:
121.26 USD (49 600 pips)
Perdita lorda:
-100.01 USD (45 930 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (86.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.34 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.84%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
2.36 USD
Profitto medio:
15.16 USD
Perdita media:
-100.01 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-98.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-98.56 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
64.69 USD
Massimale:
99.01 USD (0.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.98% (98.56 USD)
Per equità:
0.61% (60.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30.cash
|6
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30.cash
|5
|EURUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30.cash
|3.4K
|EURUSD
|225
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Best Trade: +43.66 USD
Worst Trade: -99 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +86.34 USD
Massima perdita consecutiva: -98.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Combination strategies, including trend and reversal sub-strategies.
Non ci sono recensioni
