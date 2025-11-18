SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FlyWithGold Small Capital
Daniele Bonann

FlyWithGold Small Capital

Daniele Bonann
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 69.99 USD al mese
crescita dal 2025 70%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 158
Profit Trade:
789 (68.13%)
Loss Trade:
369 (31.87%)
Best Trade:
43.04 EUR
Worst Trade:
-44.32 EUR
Profitto lordo:
2 664.52 EUR (1 026 248 pips)
Perdita lorda:
-2 435.86 EUR (651 055 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (63.77 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
93.14 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
28.72%
Massimo carico di deposito:
7.10%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
91
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
570 (49.22%)
Short Trade:
588 (50.78%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.20 EUR
Profitto medio:
3.38 EUR
Perdita media:
-6.60 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-92.63 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-103.41 EUR (3)
Crescita mensile:
11.82%
Previsione annuale:
143.40%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.19 EUR
Massimale:
266.60 EUR (57.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.58% (266.60 EUR)
Per equità:
10.43% (134.85 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 702
EURAUD+ 59
EURCAD+ 58
DJ30+ 44
AUDNZD+ 41
AUDCHF+ 39
GBPAUD+ 39
EURGBP+ 23
GBPUSD+ 20
BTCUSD+ 17
USDJPY+ 16
EURUSD+ 16
USDCAD+ 11
AUDUSD+ 8
USOUSD+ 7
AUDJPY+ 6
EURJPY+ 6
NZDUSD+ 5
GBPJPY+ 5
GBPNZD+ 5
SP500+ 4
AUDCAD+ 4
NZDJPY+ 3
NAS100+ 3
USDCHF+ 3
EURNZD+ 3
GBPCAD+ 2
GER40+ 2
CADCHF+ 2
CHFJPY+ 1
CADJPY+ 1
GBPCHF+ 1
NZDCAD+ 1
SP500ft+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 157
EURAUD+ 15
EURCAD+ -45
DJ30+ 94
AUDNZD+ -2
AUDCHF+ 2
GBPAUD+ -2
EURGBP+ -24
GBPUSD+ -4
BTCUSD+ 51
USDJPY+ 33
EURUSD+ -16
USDCAD+ -3
AUDUSD+ 7
USOUSD+ 11
AUDJPY+ -8
EURJPY+ -7
NZDUSD+ 16
GBPJPY+ 12
GBPNZD+ 4
SP500+ -6
AUDCAD+ -9
NZDJPY+ -6
NAS100+ -13
USDCHF+ -13
EURNZD+ 2
GBPCAD+ 5
GER40+ 5
CADCHF+ 1
CHFJPY+ 1
CADJPY+ 4
GBPCHF+ -4
NZDCAD+ 2
SP500ft+ 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 13K
EURAUD+ 1.6K
EURCAD+ -4.6K
DJ30+ 57K
AUDNZD+ 9
AUDCHF+ 212
GBPAUD+ 355
EURGBP+ -1.1K
GBPUSD+ -152
BTCUSD+ 321K
USDJPY+ 3.3K
EURUSD+ -1.7K
USDCAD+ -187
AUDUSD+ 392
USOUSD+ 1.1K
AUDJPY+ -601
EURJPY+ -460
NZDUSD+ 835
GBPJPY+ 916
GBPNZD+ 425
SP500+ -6K
AUDCAD+ -609
NZDJPY+ -415
NAS100+ -13K
USDCHF+ -501
EURNZD+ 212
GBPCAD+ 344
GER40+ 4.2K
CADCHF+ 60
CHFJPY+ 78
CADJPY+ 346
GBPCHF+ -131
NZDCAD+ 155
SP500ft+ -425
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.04 EUR
Worst Trade: -44 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +63.77 EUR
Massima perdita consecutiva: -92.63 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

https://copy-trading-gold-scalpi-g7fs5qd.gamma.site/

Sistema Semi automatico discrezionale

Lavora su Gold e Dj30 

Apre massimo 5 ordini in griglia posizionati dinamicamente sul atr x2  
Utilizza una Martingala soft 1.2 per chiudere sulla media
Obiettivo giornaliero 1-2%
Stop su Equity 10% 

Capitale minimo 1000€/$ 

Per info scrivimi http://t.me/xhunterx86


Non ci sono recensioni
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.16% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 08:35
A large drawdown may occur on the account again
