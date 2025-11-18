- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 158
Profit Trade:
789 (68.13%)
Loss Trade:
369 (31.87%)
Best Trade:
43.04 EUR
Worst Trade:
-44.32 EUR
Profitto lordo:
2 664.52 EUR (1 026 248 pips)
Perdita lorda:
-2 435.86 EUR (651 055 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (63.77 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
93.14 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
28.72%
Massimo carico di deposito:
7.10%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
91
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
570 (49.22%)
Short Trade:
588 (50.78%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.20 EUR
Profitto medio:
3.38 EUR
Perdita media:
-6.60 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-92.63 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-103.41 EUR (3)
Crescita mensile:
11.82%
Previsione annuale:
143.40%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.19 EUR
Massimale:
266.60 EUR (57.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.58% (266.60 EUR)
Per equità:
10.43% (134.85 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|702
|EURAUD+
|59
|EURCAD+
|58
|DJ30+
|44
|AUDNZD+
|41
|AUDCHF+
|39
|GBPAUD+
|39
|EURGBP+
|23
|GBPUSD+
|20
|BTCUSD+
|17
|USDJPY+
|16
|EURUSD+
|16
|USDCAD+
|11
|AUDUSD+
|8
|USOUSD+
|7
|AUDJPY+
|6
|EURJPY+
|6
|NZDUSD+
|5
|GBPJPY+
|5
|GBPNZD+
|5
|SP500+
|4
|AUDCAD+
|4
|NZDJPY+
|3
|NAS100+
|3
|USDCHF+
|3
|EURNZD+
|3
|GBPCAD+
|2
|GER40+
|2
|CADCHF+
|2
|CHFJPY+
|1
|CADJPY+
|1
|GBPCHF+
|1
|NZDCAD+
|1
|SP500ft+
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|157
|EURAUD+
|15
|EURCAD+
|-45
|DJ30+
|94
|AUDNZD+
|-2
|AUDCHF+
|2
|GBPAUD+
|-2
|EURGBP+
|-24
|GBPUSD+
|-4
|BTCUSD+
|51
|USDJPY+
|33
|EURUSD+
|-16
|USDCAD+
|-3
|AUDUSD+
|7
|USOUSD+
|11
|AUDJPY+
|-8
|EURJPY+
|-7
|NZDUSD+
|16
|GBPJPY+
|12
|GBPNZD+
|4
|SP500+
|-6
|AUDCAD+
|-9
|NZDJPY+
|-6
|NAS100+
|-13
|USDCHF+
|-13
|EURNZD+
|2
|GBPCAD+
|5
|GER40+
|5
|CADCHF+
|1
|CHFJPY+
|1
|CADJPY+
|4
|GBPCHF+
|-4
|NZDCAD+
|2
|SP500ft+
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|13K
|EURAUD+
|1.6K
|EURCAD+
|-4.6K
|DJ30+
|57K
|AUDNZD+
|9
|AUDCHF+
|212
|GBPAUD+
|355
|EURGBP+
|-1.1K
|GBPUSD+
|-152
|BTCUSD+
|321K
|USDJPY+
|3.3K
|EURUSD+
|-1.7K
|USDCAD+
|-187
|AUDUSD+
|392
|USOUSD+
|1.1K
|AUDJPY+
|-601
|EURJPY+
|-460
|NZDUSD+
|835
|GBPJPY+
|916
|GBPNZD+
|425
|SP500+
|-6K
|AUDCAD+
|-609
|NZDJPY+
|-415
|NAS100+
|-13K
|USDCHF+
|-501
|EURNZD+
|212
|GBPCAD+
|344
|GER40+
|4.2K
|CADCHF+
|60
|CHFJPY+
|78
|CADJPY+
|346
|GBPCHF+
|-131
|NZDCAD+
|155
|SP500ft+
|-425
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.04 EUR
Worst Trade: -44 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +63.77 EUR
Massima perdita consecutiva: -92.63 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
https://copy-trading-gold-scalpi-g7fs5qd.gamma.site/
Sistema Semi automatico discrezionale
Lavora su Gold e Dj30
Apre massimo 5 ordini in griglia posizionati dinamicamente sul atr x2
Utilizza una Martingala soft 1.2 per chiudere sulla media
Obiettivo giornaliero 1-2%
Stop su Equity 10%
Capitale minimo 1000€/$
Per info scrivimi http://t.me/xhunterx86
