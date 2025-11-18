- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
9 (42.85%)
Loss Trade:
12 (57.14%)
Best Trade:
66.90 USD
Worst Trade:
-17.75 USD
Profitto lordo:
169.58 USD (16 735 pips)
Perdita lorda:
-132.55 USD (13 251 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (39.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.90 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
11.66%
Massimo carico di deposito:
4.14%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
10 (47.62%)
Short Trade:
11 (52.38%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
1.76 USD
Profitto medio:
18.84 USD
Perdita media:
-11.05 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-42.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.01 USD (3)
Crescita mensile:
21.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.63 USD
Massimale:
56.45 USD (28.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.98% (56.45 USD)
Per equità:
1.57% (3.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|37
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +66.90 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +39.69 USD
Massima perdita consecutiva: -42.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
khoong có gì cả
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
22%
0
0
USD
USD
208
USD
USD
2
0%
21
42%
12%
1.27
1.76
USD
USD
29%
1:500