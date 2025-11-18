SegnaliSezioni
muhammad yusuf

DAENG FOREX

muhammad yusuf
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 114%
ValetaxIntl-Live2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
38 (57.57%)
Loss Trade:
28 (42.42%)
Best Trade:
58.80 USD
Worst Trade:
-83.28 USD
Profitto lordo:
537.34 USD (378 940 pips)
Perdita lorda:
-293.80 USD (44 092 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (115.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
177.09 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
57.09%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.77
Long Trade:
29 (43.94%)
Short Trade:
37 (56.06%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
3.69 USD
Profitto medio:
14.14 USD
Perdita media:
-10.49 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-100.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-136.84 USD (5)
Crescita mensile:
113.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
86.40 USD
Massimale:
137.64 USD (51.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.87% (137.52 USD)
Per equità:
9.62% (34.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.vcn 62
BTCUSD.vcn 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.vcn 213
BTCUSD.vcn 30
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.vcn 29K
BTCUSD.vcn 306K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.80 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +115.55 USD
Massima perdita consecutiva: -100.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValetaxIntl-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.18 08:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 08:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 08:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:10
A large drawdown may occur on the account again
