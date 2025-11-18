Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non vi prometto profitti esorbitanti, ma una cosa che posso promettervi sono profitti realistici (5-10% al mese) con un piccolo rischio massimo del 2% in ogni posizione; la stabilità a lungo termine è più importante di una grande esplosione che è solo momentanea.