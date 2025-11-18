- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-1.57 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-3.10 USD (478 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-73.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-1.55 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-1.55 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.10 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.10 USD
Massimale:
3.10 USD (0.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|1
|GBPNZD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|-2
|GBPNZD
|-2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-219
|GBPNZD
|-259
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -3.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GoMarkets-Real 2
|0.00 × 1
|
Activtrades-2
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
SaxoMT4-Live
|13.00 × 1
Non vi prometto profitti esorbitanti, ma una cosa che posso promettervi sono profitti realistici (5-10% al mese) con un piccolo rischio massimo del 2% in ogni posizione; la stabilità a lungo termine è più importante di una grande esplosione che è solo momentanea.
Non ci sono recensioni