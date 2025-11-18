- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
9 (60.00%)
Loss Trade:
6 (40.00%)
Best Trade:
12.66 USD
Worst Trade:
-1.61 USD
Profitto lordo:
57.99 USD (5 824 pips)
Perdita lorda:
-5.78 USD (513 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (43.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.41 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
76.79%
Massimo carico di deposito:
103.35%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
12.03
Long Trade:
15 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
10.03
Profitto previsto:
3.48 USD
Profitto medio:
6.44 USD
Perdita media:
-0.96 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.07 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
4.34 USD (5.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.63% (4.19 USD)
Per equità:
42.28% (45.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|52
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.66 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +43.41 USD
Massima perdita consecutiva: -4.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6360
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
18 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Gold Scalp
Non ci sono recensioni