SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EightGTSc
Tossaporn Srisangangamgul

EightGTSc

Tossaporn Srisangangamgul
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
EightcapLtd-Real-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
51 (82.25%)
Loss Trade:
11 (17.74%)
Best Trade:
14.22 USD
Worst Trade:
-51.60 USD
Profitto lordo:
324.86 USD (13 640 pips)
Perdita lorda:
-320.49 USD (11 233 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (103.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103.92 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
7.33%
Massimo carico di deposito:
4.42%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
41 (66.13%)
Short Trade:
21 (33.87%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
6.37 USD
Perdita media:
-29.14 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-81.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.88 USD (2)
Crescita mensile:
-0.85%
Previsione annuale:
-10.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.76 USD
Massimale:
97.48 USD (9.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.03% (96.45 USD)
Per equità:
3.69% (20.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.22 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +103.92 USD
Massima perdita consecutiva: -81.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
Axi-US09-Live
4.86 × 220
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Tradeview-Markets Live 2
19.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.18 02:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EightGTSc
30USD al mese
0%
0
0
USD
534
USD
17
100%
62
82%
7%
1.01
0.07
USD
16%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.