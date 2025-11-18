- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
51 (82.25%)
Loss Trade:
11 (17.74%)
Best Trade:
14.22 USD
Worst Trade:
-51.60 USD
Profitto lordo:
324.86 USD (13 640 pips)
Perdita lorda:
-320.49 USD (11 233 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (103.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103.92 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
7.33%
Massimo carico di deposito:
4.42%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
41 (66.13%)
Short Trade:
21 (33.87%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
6.37 USD
Perdita media:
-29.14 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-81.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.88 USD (2)
Crescita mensile:
-0.85%
Previsione annuale:
-10.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.76 USD
Massimale:
97.48 USD (9.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.03% (96.45 USD)
Per equità:
3.69% (20.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.22 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +103.92 USD
Massima perdita consecutiva: -81.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
534
USD
USD
17
100%
62
82%
7%
1.01
0.07
USD
USD
16%
1:500