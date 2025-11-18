- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
25 (83.33%)
Loss Trade:
5 (16.67%)
Best Trade:
36.85 USD
Worst Trade:
-32.43 USD
Profitto lordo:
420.14 USD (254 910 pips)
Perdita lorda:
-78.84 USD (62 614 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (221.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
221.11 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
4.34
Long Trade:
5 (16.67%)
Short Trade:
25 (83.33%)
Fattore di profitto:
5.33
Profitto previsto:
11.38 USD
Profitto medio:
16.81 USD
Perdita media:
-15.77 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-78.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.65 USD (4)
Crescita mensile:
79.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.33 USD
Massimale:
78.65 USD (15.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|341
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|192K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.85 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +221.11 USD
Massima perdita consecutiva: -78.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni