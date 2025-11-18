SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ETH MON
Mingze Yang

ETH MON

Mingze Yang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 55 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
1.41 USD
Worst Trade:
-5.53 USD
Profitto lordo:
4.91 USD (4 902 pips)
Perdita lorda:
-5.53 USD (5 530 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (4.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.04 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
7.64%
Massimo carico di deposito:
0.30%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.08 USD
Profitto medio:
0.70 USD
Perdita media:
-5.53 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.53 USD (1)
Crescita mensile:
-0.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.49 USD
Massimale:
5.53 USD (0.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.55% (5.53 USD)
Per equità:
0.52% (5.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD -628
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.41 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.04 USD
Massima perdita consecutiva: -5.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.18 00:39
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.18 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 00:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ETH MON
55USD al mese
-0%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
8
87%
8%
0.88
-0.08
USD
1%
1:500
