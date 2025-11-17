- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
10.31 USD
Worst Trade:
-8.54 USD
Profitto lordo:
10.31 USD (17 183 pips)
Perdita lorda:
-8.54 USD (14 240 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (10.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.31 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
47 secondi
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
10.31 USD
Perdita media:
-8.54 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-8.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.54 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.54 USD
Massimale:
8.54 USD (5.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|2.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.31 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.31 USD
Massima perdita consecutiva: -8.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 8
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
I can't describe, if you interesting with this trade, see the history is a must before you copy.
