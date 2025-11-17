SegnaliSezioni
German Gallardo

ONLYPROFFITSG3

German Gallardo
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -28%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
43 (59.72%)
Loss Trade:
29 (40.28%)
Best Trade:
7.70 EUR
Worst Trade:
-12.17 EUR
Profitto lordo:
77.54 EUR (231 071 pips)
Perdita lorda:
-85.83 EUR (195 201 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (9.85 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
20.65 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
83.70%
Massimo carico di deposito:
134.36%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
26 (36.11%)
Short Trade:
46 (63.89%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.12 EUR
Profitto medio:
1.80 EUR
Perdita media:
-2.96 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-28.05 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-28.05 EUR (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.39 EUR
Massimale:
31.45 EUR (65.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.44% (31.45 EUR)
Per equità:
34.72% (7.44 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 40
BTCUSD 30
EURUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -7
BTCUSD -1
EURUSD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -953
BTCUSD 37K
EURUSD -27
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.70 EUR
Worst Trade: -12 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +9.85 EUR
Massima perdita consecutiva: -28.05 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1785
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.15 × 341
Exness-Real17
1.19 × 139
RoboForex-ECN-2
1.23 × 710
ICMarketsSC-Live24
1.26 × 317
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live16
1.83 × 103
Exness-Real9
1.89 × 226
42 più
WELCOME!
Non ci sono recensioni
2025.11.18 00:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 00:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 23:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 23:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
