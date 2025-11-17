- Crescita
Trade:
72
Profit Trade:
43 (59.72%)
Loss Trade:
29 (40.28%)
Best Trade:
7.70 EUR
Worst Trade:
-12.17 EUR
Profitto lordo:
77.54 EUR (231 071 pips)
Perdita lorda:
-85.83 EUR (195 201 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (9.85 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
20.65 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
83.70%
Massimo carico di deposito:
134.36%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
26 (36.11%)
Short Trade:
46 (63.89%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.12 EUR
Profitto medio:
1.80 EUR
Perdita media:
-2.96 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-28.05 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-28.05 EUR (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.39 EUR
Massimale:
31.45 EUR (65.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.44% (31.45 EUR)
Per equità:
34.72% (7.44 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|BTCUSD
|30
|EURUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-7
|BTCUSD
|-1
|EURUSD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-953
|BTCUSD
|37K
|EURUSD
|-27
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.70 EUR
Worst Trade: -12 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +9.85 EUR
Massima perdita consecutiva: -28.05 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1785
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.15 × 341
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
RoboForex-ECN-2
|1.23 × 710
|
ICMarketsSC-Live24
|1.26 × 317
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
ICMarketsSC-Live16
|1.83 × 103
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
