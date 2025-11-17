SegnaliSezioni
Davean D Chisholm

TRADERSBALL GAME SIGNAL GROUP

Davean D Chisholm
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
DerivSVG-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.04 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-0.04 USD (3 560 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.04 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.04 USD (1)
Crescita mensile:
-80.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
0.04 USD (80.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Volatility 75 Index 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Volatility 75 Index 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Volatility 75 Index -3.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivSVG-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Welcome to TRADERSBALL GAME SIGNAL GROUP where I will take all the risk for you and ensure that you make profits everyday.
Non ci sono recensioni
2025.11.17 20:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 20:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.17 20:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 20:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.17 20:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
