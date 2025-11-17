- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
14 (48.27%)
Loss Trade:
15 (51.72%)
Best Trade:
51.68 USD
Worst Trade:
-49.84 USD
Profitto lordo:
262.81 USD (65 360 pips)
Perdita lorda:
-183.91 USD (11 449 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (166.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
166.94 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
23.81%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
0.56
Long Trade:
11 (37.93%)
Short Trade:
18 (62.07%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
2.72 USD
Profitto medio:
18.77 USD
Perdita media:
-12.26 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-134.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-134.54 USD (9)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
139.72 USD (14.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.14% (139.72 USD)
Per equità:
15.03% (127.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|18
|US500Cash
|7
|BTCUSD
|2
|US30Cash
|1
|JP225Cash
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|100
|US500Cash
|-74
|BTCUSD
|4
|US30Cash
|-3
|JP225Cash
|52
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|11K
|US500Cash
|-4.5K
|BTCUSD
|47K
|US30Cash
|133
|JP225Cash
|107
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +51.68 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +166.94 USD
Massima perdita consecutiva: -134.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
901
USD
USD
1
0%
29
48%
100%
1.42
2.72
USD
USD
15%
1:500