Ansar Ali

Kuwau Cute

Ansar Ali
0 recensioni
83 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -4%
FTMO-Server2
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 946
Profit Trade:
4 276 (86.45%)
Loss Trade:
670 (13.55%)
Best Trade:
245.52 USD
Worst Trade:
-804.96 USD
Profitto lordo:
63 153.08 USD (19 933 467 pips)
Perdita lorda:
-70 444.87 USD (2 684 615 pips)
Vincite massime consecutive:
137 (2 018.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 018.27 USD (137)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.18%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
-0.64
Long Trade:
2 521 (50.97%)
Short Trade:
2 425 (49.03%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-1.47 USD
Profitto medio:
14.77 USD
Perdita media:
-105.14 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-4 545.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 545.28 USD (38)
Crescita mensile:
-0.62%
Previsione annuale:
-7.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 529.03 USD
Massimale:
11 320.20 USD (5.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.61% (11 320.85 USD)
Per equità:
3.76% (7 247.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 2807
GBPUSD 1011
EURAUD 724
EURNZD 162
EURCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 8.2K
GBPUSD 1K
EURAUD -177
EURNZD -2.1K
EURCAD -5
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY -616K
GBPUSD -376K
EURAUD -215K
EURNZD -115K
EURCAD -31
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +245.52 USD
Worst Trade: -805 USD
Vincite massime consecutive: 137
Massime perdite consecutive: 38
Massimo profitto consecutivo: +2 018.27 USD
Massima perdita consecutiva: -4 545.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.17 18:19
No swaps are charged on the signal account
