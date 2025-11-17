SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gratitude108
Shine Scariah Thaiparampil Varkey Scariah

Gratitude108

Shine Scariah Thaiparampil Varkey Scariah
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
29 (56.86%)
Loss Trade:
22 (43.14%)
Best Trade:
18.52 GLD
Worst Trade:
-23.32 GLD
Profitto lordo:
158.18 GLD (39 066 pips)
Perdita lorda:
-138.90 GLD (31 059 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (56.19 GLD)
Massimo profitto consecutivo:
56.19 GLD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
19 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
11 (21.57%)
Short Trade:
40 (78.43%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.38 GLD
Profitto medio:
5.45 GLD
Perdita media:
-6.31 GLD
Massime perdite consecutive:
4 (-42.60 GLD)
Massima perdita consecutiva:
-42.60 GLD (4)
Crescita mensile:
7.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 GLD
Massimale:
80.67 GLD (15.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GLD)
Per equità:
0.00% (0.00 GLD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 28
XAGUSD 21
WTI 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 18
XAGUSD 2
WTI 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7K
XAGUSD 1.1K
WTI -14
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.52 GLD
Worst Trade: -23 GLD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +56.19 GLD
Massima perdita consecutiva: -42.60 GLD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.03 × 837
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Keep minimum 3000 USD in the account. Roboforex Prime - Leverage 1:300 Account used.
Non ci sono recensioni
2025.11.17 18:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 19 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati