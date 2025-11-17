- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
29 (56.86%)
Loss Trade:
22 (43.14%)
Best Trade:
18.52 GLD
Worst Trade:
-23.32 GLD
Profitto lordo:
158.18 GLD (39 066 pips)
Perdita lorda:
-138.90 GLD (31 059 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (56.19 GLD)
Massimo profitto consecutivo:
56.19 GLD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
19 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
11 (21.57%)
Short Trade:
40 (78.43%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.38 GLD
Profitto medio:
5.45 GLD
Perdita media:
-6.31 GLD
Massime perdite consecutive:
4 (-42.60 GLD)
Massima perdita consecutiva:
-42.60 GLD (4)
Crescita mensile:
7.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 GLD
Massimale:
80.67 GLD (15.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GLD)
Per equità:
0.00% (0.00 GLD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|XAGUSD
|21
|WTI
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|18
|XAGUSD
|2
|WTI
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7K
|XAGUSD
|1.1K
|WTI
|-14
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.52 GLD
Worst Trade: -23 GLD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +56.19 GLD
Massima perdita consecutiva: -42.60 GLD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
VTindex-MT5
|0.00 × 1
FXGT-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
Tickmill-Live
|3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
VantageFX-Live
|15.00 × 2
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
RoboForex-ECN
|23.03 × 837
Keep minimum 3000 USD in the account. Roboforex Prime - Leverage 1:300 Account used.
Non ci sono recensioni