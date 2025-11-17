- Crescita
Trade:
73
Profit Trade:
42 (57.53%)
Loss Trade:
31 (42.47%)
Best Trade:
28.27 USD
Worst Trade:
-21.86 USD
Profitto lordo:
206.75 USD (119 952 pips)
Perdita lorda:
-165.35 USD (119 159 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (117.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.53 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
68.75%
Massimo carico di deposito:
32.08%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
0.54
Long Trade:
38 (52.05%)
Short Trade:
35 (47.95%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
4.92 USD
Perdita media:
-5.33 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-58.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.24 USD (4)
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
76.56 USD
Massimale:
77.29 USD (25.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.74% (77.29 USD)
Per equità:
15.38% (41.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|41
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|792
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +28.27 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +117.53 USD
Massima perdita consecutiva: -58.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|9.00 × 63
|
Exness-MT5Real5
|10.00 × 1
|
Exness-MT5Real22
|24.00 × 1
