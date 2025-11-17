- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 709
Profit Trade:
2 291 (61.76%)
Loss Trade:
1 418 (38.23%)
Best Trade:
9.75 EUR
Worst Trade:
-21.34 EUR
Profitto lordo:
1 279.48 EUR (1 749 980 pips)
Perdita lorda:
-1 728.51 EUR (2 563 457 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (13.77 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
17.55 EUR (8)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
13.27%
Massimo carico di deposito:
2.50%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
149
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
2 096 (56.51%)
Short Trade:
1 613 (43.49%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-0.12 EUR
Profitto medio:
0.56 EUR
Perdita media:
-1.22 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-17.44 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-40.78 EUR (2)
Crescita mensile:
-11.75%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
459.77 EUR
Massimale:
480.37 EUR (48.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.81% (480.37 EUR)
Per equità:
0.04% (0.56 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|696
|JP225
|645
|DE40
|374
|HK50
|367
|USTEC
|311
|XAUUSD
|169
|IT40
|167
|US500
|135
|F40
|120
|UK100
|118
|US2000
|103
|CHINA50
|97
|ES35
|96
|AUS200
|70
|STOXX50
|60
|XAGUSD
|45
|XBRUSD
|31
|GBPJPY
|24
|USDJPY
|17
|EURUSD
|14
|NZDUSD
|14
|GBPUSD
|14
|AUDUSD
|9
|EURGBP
|7
|USDCAD
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|-94
|JP225
|-9
|DE40
|-51
|HK50
|-36
|USTEC
|3
|XAUUSD
|-36
|IT40
|-110
|US500
|1
|F40
|-10
|UK100
|-26
|US2000
|-19
|CHINA50
|-59
|ES35
|-84
|AUS200
|-12
|STOXX50
|-12
|XAGUSD
|-16
|XBRUSD
|55
|GBPJPY
|-3
|USDJPY
|2
|EURUSD
|10
|NZDUSD
|0
|GBPUSD
|-3
|AUDUSD
|0
|EURGBP
|-4
|USDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|-97K
|JP225
|-127K
|DE40
|-44K
|HK50
|-253K
|USTEC
|3.3K
|XAUUSD
|-3.7K
|IT40
|-96K
|US500
|-2.8K
|F40
|-9.1K
|UK100
|-19K
|US2000
|-1.9K
|CHINA50
|-60K
|ES35
|-73K
|AUS200
|-18K
|STOXX50
|-10K
|XAGUSD
|-1.7K
|XBRUSD
|49
|GBPJPY
|-446
|USDJPY
|274
|EURUSD
|235
|NZDUSD
|-13
|GBPUSD
|-283
|AUDUSD
|20
|EURGBP
|-334
|USDCAD
|98
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.75 EUR
Worst Trade: -21 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.77 EUR
Massima perdita consecutiva: -17.44 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.35 × 107
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.84 × 187
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 121
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 86
|
TitanFX-MT5-01
|1.11 × 94
|
Exness-MT5Real12
|1.14 × 7
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 118
|
FPMarketsSC-Live
|1.57 × 23
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.60 × 212
|
FxPro-MT5 Live02
|1.61 × 149
|
Coinexx-Live
|1.66 × 32
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.85 × 1010
|
OneRoyal-Server
|2.00 × 4
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.02 × 336
|
RoboForex-ECN
|2.03 × 2915
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
Darwinex-Live
|2.57 × 146
|
Axiory-Live
|2.57 × 61
|
DooTechnology-Live
|2.85 × 68
79 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Private signals my account
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
500USD al mese
-35%
0
0
USD
USD
1.5K
EUR
EUR
22
99%
3 709
61%
13%
0.74
-0.12
EUR
EUR
37%
1:30