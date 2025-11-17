SegnaliSezioni
Alissa Nikolayevna Rogozhina

Private signals

Alissa Nikolayevna Rogozhina
0 recensioni
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2025 -35%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 709
Profit Trade:
2 291 (61.76%)
Loss Trade:
1 418 (38.23%)
Best Trade:
9.75 EUR
Worst Trade:
-21.34 EUR
Profitto lordo:
1 279.48 EUR (1 749 980 pips)
Perdita lorda:
-1 728.51 EUR (2 563 457 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (13.77 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
17.55 EUR (8)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
13.27%
Massimo carico di deposito:
2.50%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
149
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
2 096 (56.51%)
Short Trade:
1 613 (43.49%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-0.12 EUR
Profitto medio:
0.56 EUR
Perdita media:
-1.22 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-17.44 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-40.78 EUR (2)
Crescita mensile:
-11.75%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
459.77 EUR
Massimale:
480.37 EUR (48.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.81% (480.37 EUR)
Per equità:
0.04% (0.56 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 696
JP225 645
DE40 374
HK50 367
USTEC 311
XAUUSD 169
IT40 167
US500 135
F40 120
UK100 118
US2000 103
CHINA50 97
ES35 96
AUS200 70
STOXX50 60
XAGUSD 45
XBRUSD 31
GBPJPY 24
USDJPY 17
EURUSD 14
NZDUSD 14
GBPUSD 14
AUDUSD 9
EURGBP 7
USDCAD 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 -94
JP225 -9
DE40 -51
HK50 -36
USTEC 3
XAUUSD -36
IT40 -110
US500 1
F40 -10
UK100 -26
US2000 -19
CHINA50 -59
ES35 -84
AUS200 -12
STOXX50 -12
XAGUSD -16
XBRUSD 55
GBPJPY -3
USDJPY 2
EURUSD 10
NZDUSD 0
GBPUSD -3
AUDUSD 0
EURGBP -4
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 -97K
JP225 -127K
DE40 -44K
HK50 -253K
USTEC 3.3K
XAUUSD -3.7K
IT40 -96K
US500 -2.8K
F40 -9.1K
UK100 -19K
US2000 -1.9K
CHINA50 -60K
ES35 -73K
AUS200 -18K
STOXX50 -10K
XAGUSD -1.7K
XBRUSD 49
GBPJPY -446
USDJPY 274
EURUSD 235
NZDUSD -13
GBPUSD -283
AUDUSD 20
EURGBP -334
USDCAD 98
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.75 EUR
Worst Trade: -21 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.77 EUR
Massima perdita consecutiva: -17.44 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.35 × 107
Exness-MT5Real3
0.40 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.84 × 187
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 121
FusionMarkets-Live
1.03 × 86
TitanFX-MT5-01
1.11 × 94
Exness-MT5Real12
1.14 × 7
Bybit-Live
1.25 × 4
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
FPMarketsSC-Live
1.57 × 23
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.60 × 212
FxPro-MT5 Live02
1.61 × 149
Coinexx-Live
1.66 × 32
ICMarketsSC-MT5-2
1.85 × 1010
OneRoyal-Server
2.00 × 4
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.02 × 336
RoboForex-ECN
2.03 × 2915
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
Darwinex-Live
2.57 × 146
Axiory-Live
2.57 × 61
DooTechnology-Live
2.85 × 68
79 più
Private signals my account
Non ci sono recensioni
