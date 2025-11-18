- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
503
Profit Trade:
391 (77.73%)
Loss Trade:
112 (22.27%)
Best Trade:
21.09 USD
Worst Trade:
-12.82 USD
Profitto lordo:
1 493.53 USD (3 386 743 pips)
Perdita lorda:
-271.73 USD (187 533 pips)
Vincite massime consecutive:
124 (1 009.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 009.73 USD (124)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
50.60%
Massimo carico di deposito:
82.89%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
503
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
8.91
Long Trade:
236 (46.92%)
Short Trade:
267 (53.08%)
Fattore di profitto:
5.50
Profitto previsto:
2.43 USD
Profitto medio:
3.82 USD
Perdita media:
-2.43 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-111.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.61 USD (16)
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.40 USD
Massimale:
137.09 USD (3.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.79% (115.66 USD)
Per equità:
4.86% (249.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|263
|XAUUSD
|93
|USDJPY
|81
|GBPUSD
|8
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|6
|NZDUSD
|6
|CADJPY
|6
|GBPCAD
|4
|GBPAUD
|4
|EURJPY
|4
|CHFJPY
|4
|GBPJPY
|4
|EURAUD
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCAD
|2
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|EURGBP
|2
|USDCHF
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|318
|XAUUSD
|119
|USDJPY
|856
|GBPUSD
|13
|AUDJPY
|-41
|NZDJPY
|-26
|NZDUSD
|-16
|CADJPY
|-19
|GBPCAD
|5
|GBPAUD
|12
|EURJPY
|5
|CHFJPY
|11
|GBPJPY
|-22
|EURAUD
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCAD
|3
|EURCAD
|1
|USDCAD
|-4
|EURGBP
|5
|USDCHF
|-3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|3.2M
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|7.2K
|GBPUSD
|362
|AUDJPY
|-1.6K
|NZDJPY
|-959
|NZDUSD
|-364
|CADJPY
|-703
|GBPCAD
|209
|GBPAUD
|504
|EURJPY
|205
|CHFJPY
|484
|GBPJPY
|-874
|EURAUD
|99
|GBPNZD
|112
|NZDCAD
|102
|EURCAD
|57
|USDCAD
|-124
|EURGBP
|103
|USDCHF
|-50
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.09 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 124
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +1 009.73 USD
Massima perdita consecutiva: -111.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.00 × 6
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 11
|
FPMarketsSC-Live
|2.00 × 25
|
ICMarketsSC-MT5
|2.87 × 119
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
GOMarketsMU-Live
|3.13 × 8
|
FusionMarkets-Live
|4.01 × 17166
|
RoboForex-ECN
|4.37 × 1054
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.01 × 67
|
Darwinex-Live
|5.02 × 699
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.43 × 1525
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.63 × 8
|
XM.COM-MT5
|5.66 × 445
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
TASS-Live
|6.48 × 79
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
30%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
1
5%
503
77%
51%
5.49
2.43
USD
USD
5%
1:500