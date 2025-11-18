SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Korea Forex Genius Ahn 005
Daegeun Ahn

Korea Forex Genius Ahn 005

Daegeun Ahn
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 30%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
503
Profit Trade:
391 (77.73%)
Loss Trade:
112 (22.27%)
Best Trade:
21.09 USD
Worst Trade:
-12.82 USD
Profitto lordo:
1 493.53 USD (3 386 743 pips)
Perdita lorda:
-271.73 USD (187 533 pips)
Vincite massime consecutive:
124 (1 009.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 009.73 USD (124)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
50.60%
Massimo carico di deposito:
82.89%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
503
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
8.91
Long Trade:
236 (46.92%)
Short Trade:
267 (53.08%)
Fattore di profitto:
5.50
Profitto previsto:
2.43 USD
Profitto medio:
3.82 USD
Perdita media:
-2.43 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-111.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.61 USD (16)
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.40 USD
Massimale:
137.09 USD (3.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.79% (115.66 USD)
Per equità:
4.86% (249.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 263
XAUUSD 93
USDJPY 81
GBPUSD 8
AUDJPY 6
NZDJPY 6
NZDUSD 6
CADJPY 6
GBPCAD 4
GBPAUD 4
EURJPY 4
CHFJPY 4
GBPJPY 4
EURAUD 2
GBPNZD 2
NZDCAD 2
EURCAD 2
USDCAD 2
EURGBP 2
USDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 318
XAUUSD 119
USDJPY 856
GBPUSD 13
AUDJPY -41
NZDJPY -26
NZDUSD -16
CADJPY -19
GBPCAD 5
GBPAUD 12
EURJPY 5
CHFJPY 11
GBPJPY -22
EURAUD 2
GBPNZD 2
NZDCAD 3
EURCAD 1
USDCAD -4
EURGBP 5
USDCHF -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 3.2M
XAUUSD 12K
USDJPY 7.2K
GBPUSD 362
AUDJPY -1.6K
NZDJPY -959
NZDUSD -364
CADJPY -703
GBPCAD 209
GBPAUD 504
EURJPY 205
CHFJPY 484
GBPJPY -874
EURAUD 99
GBPNZD 112
NZDCAD 102
EURCAD 57
USDCAD -124
EURGBP 103
USDCHF -50
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.09 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 124
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +1 009.73 USD
Massima perdita consecutiva: -111.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
1.00 × 6
Exness-MT5Real8
1.00 × 11
FPMarketsSC-Live
2.00 × 25
ICMarketsSC-MT5
2.87 × 119
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
GOMarketsMU-Live
3.13 × 8
FusionMarkets-Live
4.01 × 17166
RoboForex-ECN
4.37 × 1054
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.01 × 67
Darwinex-Live
5.02 × 699
ICMarketsSC-MT5-2
5.43 × 1525
ValutradesSeychelles-Live
5.63 × 8
XM.COM-MT5
5.66 × 445
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
TASS-Live
6.48 × 79
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
58 più
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.