Trade:
19
Profit Trade:
14 (73.68%)
Loss Trade:
5 (26.32%)
Best Trade:
59.37 USD
Worst Trade:
-32.68 USD
Profitto lordo:
180.19 USD (36 970 pips)
Perdita lorda:
-99.84 USD (32 787 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (52.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.12 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
1.55
Long Trade:
16 (84.21%)
Short Trade:
3 (15.79%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
4.23 USD
Profitto medio:
12.87 USD
Perdita media:
-19.97 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-49.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.64 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.90 USD
Massimale:
51.88 USD (21.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.30% (50.48 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|80
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Best Trade: +59.37 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +52.03 USD
Massima perdita consecutiva: -49.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
