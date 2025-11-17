SegnaliSezioni
Earthquake

Mr Jittinatta Thiannoi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
15 (83.33%)
Loss Trade:
3 (16.67%)
Best Trade:
3.60 USD
Worst Trade:
-0.73 USD
Profitto lordo:
14.59 USD (872 pips)
Perdita lorda:
-1.19 USD (149 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (8.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.25 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.95%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
11.36
Long Trade:
6 (33.33%)
Short Trade:
12 (66.67%)
Fattore di profitto:
12.26
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
0.97 USD
Perdita media:
-0.40 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.18 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.18 USD (0.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.12% (1.18 USD)
Per equità:
0.93% (9.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 6
EURUSD 4
AUDUSD 3
GBPUSD 3
USDCHF 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 4
EURUSD 6
AUDUSD 2
GBPUSD 1
USDCHF 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 104
EURUSD 239
AUDUSD 150
GBPUSD 136
USDCHF 94
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.60 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.25 USD
Massima perdita consecutiva: -1.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
+ Find a chance to get profit in short time.
+ Trade gold and major forex pair USD.
+ No trade crypto currency.
+ Manual trade. (no use EA)
+ Open a small lot as 0.01-0.05. (or more if have chance to get profit in short time)
+ Some position take more than a days.
+ Stop lost is not our nature.
+ Strategy swing trade / trend line.
+ No trade everyday.
+ Recommend start invest at $100.
+ Money management.
Non ci sono recensioni
2025.11.17 16:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 15:09
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.17 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
