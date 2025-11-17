- Crescita
Trade:
18
Profit Trade:
15 (83.33%)
Loss Trade:
3 (16.67%)
Best Trade:
3.60 USD
Worst Trade:
-0.73 USD
Profitto lordo:
14.59 USD (872 pips)
Perdita lorda:
-1.19 USD (149 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (8.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.25 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.95%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
11.36
Long Trade:
6 (33.33%)
Short Trade:
12 (66.67%)
Fattore di profitto:
12.26
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
0.97 USD
Perdita media:
-0.40 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.18 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.18 USD (0.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.12% (1.18 USD)
Per equità:
0.93% (9.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|6
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|4
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|104
|EURUSD
|239
|AUDUSD
|150
|GBPUSD
|136
|USDCHF
|94
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.60 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.25 USD
Massima perdita consecutiva: -1.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
+ Find a chance to get profit in short time.
+ Trade gold and major forex pair USD.
+ No trade crypto currency.
+ Manual trade. (no use EA)
+ Open a small lot as 0.01-0.05. (or more if have chance to get profit in short time)
+ Some position take more than a days.
+ Stop lost is not our nature.
+ Strategy swing trade / trend line.
+ No trade everyday.
+ Recommend start invest at $100.
+ Money management.
