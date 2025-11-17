SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GTPT0001
He Yu Ji

GTPT0001

He Yu Ji
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 15%
PowerTrading-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26 275
Profit Trade:
18 172 (69.16%)
Loss Trade:
8 103 (30.84%)
Best Trade:
3 944.00 USD
Worst Trade:
-1 821.73 USD
Profitto lordo:
220 745.90 USD (4 806 505 pips)
Perdita lorda:
-167 805.08 USD (3 973 972 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (7 301.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 301.24 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
89.47%
Massimo carico di deposito:
0.70%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
1783
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
5.59
Long Trade:
13 983 (53.22%)
Short Trade:
12 292 (46.78%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
2.01 USD
Profitto medio:
12.15 USD
Perdita media:
-20.71 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-4 890.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 653.60 USD (14)
Crescita mensile:
101.54%
Previsione annuale:
1 232.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9 463.59 USD (13.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.89% (4 611.30 USD)
Per equità:
0.55% (190.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 26275
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 53K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 833K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 944.00 USD
Worst Trade: -1 822 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +7 301.24 USD
Massima perdita consecutiva: -4 890.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PowerTrading-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
FXCM-USDReal07
0.50 × 6
GMI-Live04
3.69 × 16
ECMarkets-Live03
3.86 × 7
ICMarketsSC-Live08
5.00 × 6
EBCFinancialGroupKY-Live
7.75 × 4
FOREX.comGlobalCN-Live 118
9.71 × 7
2025.11.17 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GTPT0001
30USD al mese
15%
0
0
USD
35K
USD
20
100%
26 275
69%
89%
1.31
2.01
USD
23%
1:400
