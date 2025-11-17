- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26 275
Profit Trade:
18 172 (69.16%)
Loss Trade:
8 103 (30.84%)
Best Trade:
3 944.00 USD
Worst Trade:
-1 821.73 USD
Profitto lordo:
220 745.90 USD (4 806 505 pips)
Perdita lorda:
-167 805.08 USD (3 973 972 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (7 301.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 301.24 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
89.47%
Massimo carico di deposito:
0.70%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
1783
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
5.59
Long Trade:
13 983 (53.22%)
Short Trade:
12 292 (46.78%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
2.01 USD
Profitto medio:
12.15 USD
Perdita media:
-20.71 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-4 890.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 653.60 USD (14)
Crescita mensile:
101.54%
Previsione annuale:
1 232.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9 463.59 USD (13.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.89% (4 611.30 USD)
Per equità:
0.55% (190.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26275
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|53K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|833K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 944.00 USD
Worst Trade: -1 822 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +7 301.24 USD
Massima perdita consecutiva: -4 890.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PowerTrading-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
FXCM-USDReal07
|0.50 × 6
|
GMI-Live04
|3.69 × 16
|
ECMarkets-Live03
|3.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live08
|5.00 × 6
|
EBCFinancialGroupKY-Live
|7.75 × 4
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|9.71 × 7
