- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
33 (47.14%)
Loss Trade:
37 (52.86%)
Best Trade:
30.46 USD
Worst Trade:
-19.71 USD
Profitto lordo:
345.01 USD (345 018 pips)
Perdita lorda:
-269.95 USD (269 900 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (26.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.47 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
29 (41.43%)
Short Trade:
41 (58.57%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
10.45 USD
Perdita media:
-7.30 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-40.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.38 USD (5)
Crescita mensile:
80.80%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.72 USD
Massimale:
60.38 USD (29.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|75
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|75K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.46 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +26.97 USD
Massima perdita consecutiva: -40.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
In this strategy we take advantage of the current momentum to trade while minimizing loses by setting a SL for all trades and a daily maximum drawdown
Non ci sono recensioni