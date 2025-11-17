- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
111
Profit Trade:
54 (48.64%)
Loss Trade:
57 (51.35%)
Best Trade:
49.76 USD
Worst Trade:
-33.48 USD
Profitto lordo:
611.49 USD (30 944 pips)
Perdita lorda:
-525.27 USD (30 019 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (82.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
130.40 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
111
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
0.54
Long Trade:
100 (90.09%)
Short Trade:
11 (9.91%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
11.32 USD
Perdita media:
-9.22 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-91.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.74 USD (6)
Crescita mensile:
28.87%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
93.14 USD
Massimale:
159.70 USD (43.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|86
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|925
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
