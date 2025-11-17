SegnaliSezioni
Khor Yeaw Khoing

GoldMiner

Khor Yeaw Khoing
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
13 (72.22%)
Loss Trade:
5 (27.78%)
Best Trade:
14.50 USD
Worst Trade:
-26.88 USD
Profitto lordo:
48.11 USD (3 426 pips)
Perdita lorda:
-77.73 USD (2 097 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (36.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.14 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
48.86%
Massimo carico di deposito:
14.84%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
2 (11.11%)
Short Trade:
16 (88.89%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-1.65 USD
Profitto medio:
3.70 USD
Perdita media:
-15.55 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-72.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.04 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.59 USD
Massimale:
72.04 USD (22.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.54% (72.04 USD)
Per equità:
15.03% (38.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD -30
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.50 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +36.14 USD
Massima perdita consecutiva: -72.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.11.17 16:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 14:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.17 14:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 14:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GoldMiner
35USD al mese
-9%
0
0
USD
288
USD
1
0%
18
72%
49%
0.61
-1.65
USD
23%
1:500
Copia

