- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 387
Profit Trade:
1 316 (55.13%)
Loss Trade:
1 071 (44.87%)
Best Trade:
360.00 USD
Worst Trade:
-261.10 USD
Profitto lordo:
37 839.57 USD (371 218 pips)
Perdita lorda:
-28 959.92 USD (261 286 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (69.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
629.80 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
33 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
8.96
Long Trade:
1 030 (43.15%)
Short Trade:
1 357 (56.85%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
3.72 USD
Profitto medio:
28.75 USD
Perdita media:
-27.04 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-297.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-342.50 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.00 USD
Massimale:
990.60 USD (10.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.06% (989.60 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rr
|1885
|XAUUSD.db
|498
|USDJPY.db
|2
|EURUSD.db
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.rr
|7K
|XAUUSD.db
|1.9K
|USDJPY.db
|-20
|EURUSD.db
|-10
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.rr
|86K
|XAUUSD.db
|24K
|USDJPY.db
|-265
|EURUSD.db
|-80
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +360.00 USD
Worst Trade: -261 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +69.30 USD
Massima perdita consecutiva: -297.30 USD
