Trade:
2 125
Profit Trade:
1 133 (53.31%)
Loss Trade:
992 (46.68%)
Best Trade:
115.20 USD
Worst Trade:
-155.24 USD
Profitto lordo:
11 882.74 USD (422 394 pips)
Perdita lorda:
-8 906.48 USD (308 850 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (46.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
183.59 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
115
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
9.63
Long Trade:
1 025 (48.24%)
Short Trade:
1 100 (51.76%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
1.40 USD
Profitto medio:
10.49 USD
Perdita media:
-8.98 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-149.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-167.35 USD (4)
Crescita mensile:
744.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
157.23 USD
Massimale:
309.19 USD (50.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.41% (227.45 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.MVIP
|2125
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.MVIP
|3K
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.MVIP
|114K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +115.20 USD
Worst Trade: -155 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +46.72 USD
Massima perdita consecutiva: -149.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HandalSemesta-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
