SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / HFT1
William Tanujaya

HFT1

William Tanujaya
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 17%
HandalSemesta-Server
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 125
Profit Trade:
1 133 (53.31%)
Loss Trade:
992 (46.68%)
Best Trade:
115.20 USD
Worst Trade:
-155.24 USD
Profitto lordo:
11 882.74 USD (422 394 pips)
Perdita lorda:
-8 906.48 USD (308 850 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (46.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
183.59 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
115
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
9.63
Long Trade:
1 025 (48.24%)
Short Trade:
1 100 (51.76%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
1.40 USD
Profitto medio:
10.49 USD
Perdita media:
-8.98 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-149.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-167.35 USD (4)
Crescita mensile:
744.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
157.23 USD
Massimale:
309.19 USD (50.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.41% (227.45 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.MVIP 2125
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.MVIP 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.MVIP 114K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +115.20 USD
Worst Trade: -155 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +46.72 USD
Massima perdita consecutiva: -149.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HandalSemesta-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.17 14:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 14:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 14:09
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati