Segnali / MetaTrader 4 / EA Quantum 2
Kittisak Chainakhen

EA Quantum 2

Kittisak Chainakhen
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
44 (78.57%)
Loss Trade:
12 (21.43%)
Best Trade:
4.51 USD
Worst Trade:
-3.20 USD
Profitto lordo:
35.79 USD (2 918 pips)
Perdita lorda:
-14.52 USD (1 412 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (6.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.88 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.92%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.34
Long Trade:
16 (28.57%)
Short Trade:
40 (71.43%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
0.81 USD
Perdita media:
-1.21 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.90 USD (2)
Crescita mensile:
7.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.24 USD
Massimale:
4.90 USD (1.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.62% (5.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 21
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.51 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.36 USD
Massima perdita consecutiva: -4.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.15 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
Tickmill-Live08
0.53 × 36
Tickmill-Live04
0.54 × 221
AMarkets-Real
0.55 × 11
Alpari-Pro.ECN
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
Exness-Real28
1.00 × 13
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarkets-Live04
1.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live7
1.01 × 384
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 300
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
RoboForex-Prime
1.19 × 1454
ICMarketsSC-Live09
1.20 × 15
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
ICMarketsSC-Live03
1.32 × 112
TitanFX-01
1.42 × 19
AxiTrader-US07-Live
1.64 × 112
Darwinex-Live
1.73 × 138
OctaFX-Real9
1.74 × 19
LiteFinance-Classic.com
1.79 × 122
25 più
Non ci sono recensioni
2025.11.17 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA Quantum 2
30USD al mese
0%
0
0
USD
321
USD
1
100%
56
78%
100%
2.46
0.38
USD
2%
1:300
Copia

