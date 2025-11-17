- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
44 (78.57%)
Loss Trade:
12 (21.43%)
Best Trade:
4.51 USD
Worst Trade:
-3.20 USD
Profitto lordo:
35.79 USD (2 918 pips)
Perdita lorda:
-14.52 USD (1 412 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (6.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.88 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.92%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.34
Long Trade:
16 (28.57%)
Short Trade:
40 (71.43%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
0.81 USD
Perdita media:
-1.21 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.90 USD (2)
Crescita mensile:
7.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.24 USD
Massimale:
4.90 USD (1.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.62% (5.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|21
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.51 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.36 USD
Massima perdita consecutiva: -4.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.15 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
Tickmill-Live04
|0.54 × 221
|
AMarkets-Real
|0.55 × 11
|
Alpari-Pro.ECN
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|1.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.01 × 384
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 1454
|
ICMarketsSC-Live09
|1.20 × 15
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live03
|1.32 × 112
|
TitanFX-01
|1.42 × 19
|
AxiTrader-US07-Live
|1.64 × 112
|
Darwinex-Live
|1.73 × 138
|
OctaFX-Real9
|1.74 × 19
|
LiteFinance-Classic.com
|1.79 × 122
