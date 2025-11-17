SegnaliSezioni
Cence Jk Oizeijoozzisa

Lx9

Cence Jk Oizeijoozzisa
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
19 (57.57%)
Loss Trade:
14 (42.42%)
Best Trade:
92.95 USD
Worst Trade:
-140.58 USD
Profitto lordo:
516.34 USD (4 796 pips)
Perdita lorda:
-315.26 USD (2 778 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (209.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
209.55 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
19 (57.58%)
Short Trade:
14 (42.42%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
6.09 USD
Profitto medio:
27.18 USD
Perdita media:
-22.52 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-170.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-170.39 USD (3)
Crescita mensile:
20.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
110.55 USD
Massimale:
172.37 USD (16.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-ECN 27
EURUSD-ECN 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-ECN 204
EURUSD-ECN -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-ECN 2K
EURUSD-ECN 9
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +92.95 USD
Worst Trade: -141 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +209.55 USD
Massima perdita consecutiva: -170.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.17 13:09
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 3.57% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 13:09
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.57% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
