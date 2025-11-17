SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Rheinland Trader
Mike Bischoff

Rheinland Trader

Mike Bischoff
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 2%
VantageInternational-Live 10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
43 (65.15%)
Loss Trade:
23 (34.85%)
Best Trade:
30.77 EUR
Worst Trade:
-9.72 EUR
Profitto lordo:
92.52 EUR (10 793 pips)
Perdita lorda:
-57.24 EUR (15 725 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (20.73 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
59.11 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.40%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.09
Long Trade:
16 (24.24%)
Short Trade:
50 (75.76%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
0.53 EUR
Profitto medio:
2.15 EUR
Perdita media:
-2.49 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-30.99 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-30.99 EUR (12)
Crescita mensile:
1.94%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
32.38 EUR (3.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.57% (32.38 EUR)
Per equità:
0.32% (6.56 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 21
EURAUD 15
AUDUSD 11
GBPUSD 7
USDCAD 7
XAUUSD 4
DJ30.r 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -25
EURAUD 6
AUDUSD 7
GBPUSD 5
USDCAD 4
XAUUSD 52
DJ30.r -9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -2.6K
EURAUD 966
AUDUSD 368
GBPUSD 248
USDCAD 393
XAUUSD 5.3K
DJ30.r -9.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.77 EUR
Worst Trade: -10 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +20.73 EUR
Massima perdita consecutiva: -30.99 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real9
12.63 × 8
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Trading Forex, indices and gold at a manageable risk level


Non ci sono recensioni
2025.11.17 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati