- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
172 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
42.34 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
597.26 USD (55 401 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
172 (597.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
597.26 USD (172)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
17.30%
Massimo carico di deposito:
6.16%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
172
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
157 (91.28%)
Short Trade:
15 (8.72%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.47 USD
Profitto medio:
3.47 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.66% (4.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|GBPUSD
|49
|EURUSD
|48
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|571
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|12
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|53K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.34 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 172
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +597.26 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 7
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 42
|
WSXLLC-Live
|0.00 × 13
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 19
|
LQD1-Live01
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 17
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 17
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 14
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 38
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 15
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 41
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 51
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
Trading is based on chart, fundamental, and wave analysis.
I set a stop-loss.
Non ci sono recensioni
