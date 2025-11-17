SegnaliSezioni
Manish Kumar

VantageCombined

Manish Kumar
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 333 USD al mese
crescita dal 2025 3%
VantageGlobalPrimeAU-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
33 (84.61%)
Loss Trade:
6 (15.38%)
Best Trade:
8.46 AUD
Worst Trade:
-12.28 AUD
Profitto lordo:
126.19 AUD (8 205 pips)
Perdita lorda:
-30.04 AUD (1 924 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (63.27 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
63.27 AUD (16)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.61%
Ultimo trade:
55 minuti fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
7.83
Long Trade:
39 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.20
Profitto previsto:
2.47 AUD
Profitto medio:
3.82 AUD
Perdita media:
-5.01 AUD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.99 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-12.28 AUD (1)
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
12.28 AUD (0.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.36% (12.28 AUD)
Per equità:
0.66% (22.65 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 74
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 6.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.46 AUD
Worst Trade: -12 AUD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +63.27 AUD
Massima perdita consecutiva: -4.99 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageGlobalPrimeAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.17 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
VantageCombined
333USD al mese
3%
0
0
USD
3.4K
AUD
1
97%
39
84%
100%
4.20
2.47
AUD
1%
1:500
