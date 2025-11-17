- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
24 (61.53%)
Loss Trade:
15 (38.46%)
Best Trade:
12.52 USD
Worst Trade:
-14.06 USD
Profitto lordo:
52.78 USD (5 652 pips)
Perdita lorda:
-38.57 USD (3 669 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (9.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.89 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
61.59%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.97
Long Trade:
35 (89.74%)
Short Trade:
4 (10.26%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
2.20 USD
Perdita media:
-2.57 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.43 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.60 USD
Massimale:
14.60 USD (24.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.83% (14.60 USD)
Per equità:
29.46% (19.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.52 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.71 USD
Massima perdita consecutiva: -5.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
