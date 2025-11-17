SegnaliSezioni
Agung Tabah Sejati

WeMasterTradeLIVE

Agung Tabah Sejati
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-80.50 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-92.00 USD (34 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
43.64%
Massimo carico di deposito:
26.88%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-92.00 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-92.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-80.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.50 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
92.00 USD
Massimale:
92.00 USD (0.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.92% (-0.00 USD)
Per equità:
0.62% (62.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD_ 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD_ -92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD_ -34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -80.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeMasterTrade-Virtual" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This is my real account at Prop Firm "We Master Trade."

SPECIFICATIONS:

1. Balance $10,000
2. MAX DD/D $200 (2%)
3. MAX DD $400 (4%)
4. TARGET 1 $600 (6%)

MY TRADING STRATEGY

"SNR + PRICE ACTION"

RISK RATIO MANAGEMENT

1:2 WITH 30% CONSISTENCY SCORE

RISK: $80
REWARD: $160

MY TELEGRAM ACCOUNT: https://t.me/Agungktt


Non ci sono recensioni
2025.11.17 13:09
Share of trading days is too low
2025.11.17 13:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 10:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 10:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 10:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 10:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
