- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-80.50 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-92.00 USD (34 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
43.64%
Massimo carico di deposito:
26.88%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-92.00 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-92.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-80.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.50 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
92.00 USD
Massimale:
92.00 USD (0.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.92% (-0.00 USD)
Per equità:
0.62% (62.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD_
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD_
|-92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD_
|-34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -80.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeMasterTrade-Virtual" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This is my real account at Prop Firm "We Master Trade."
SPECIFICATIONS:
1. Balance $10,000
2. MAX DD/D $200 (2%)
3. MAX DD $400 (4%)
4. TARGET 1 $600 (6%)
MY TRADING STRATEGY
"SNR + PRICE ACTION"
RISK RATIO MANAGEMENT
1:2 WITH 30% CONSISTENCY SCORE
RISK: $80
REWARD: $160
MY TELEGRAM ACCOUNT: https://t.me/Agungktt
