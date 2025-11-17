- Crescita
Trade:
17
Profit Trade:
12 (70.58%)
Loss Trade:
5 (29.41%)
Best Trade:
26.21 USD
Worst Trade:
-6.66 USD
Profitto lordo:
197.58 USD (197 551 pips)
Perdita lorda:
-14.18 USD (14 186 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (48.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.68 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.07
Attività di trading:
77.54%
Massimo carico di deposito:
5.57%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
16.43
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
17 (100.00%)
Fattore di profitto:
13.93
Profitto previsto:
10.79 USD
Profitto medio:
16.47 USD
Perdita media:
-2.84 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-11.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.16 USD (2)
Crescita mensile:
27.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.16 USD (1.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.40% (11.16 USD)
Per equità:
2.14% (16.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|183
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|183K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
....
