Hung Thinh Nguyen

MrGM

Hung Thinh Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 82%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
181
Profit Trade:
124 (68.50%)
Loss Trade:
57 (31.49%)
Best Trade:
28.29 USD
Worst Trade:
-22.80 USD
Profitto lordo:
458.08 USD (34 438 pips)
Perdita lorda:
-349.12 USD (27 308 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (70.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.33 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.77%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
181
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
80 (44.20%)
Short Trade:
101 (55.80%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
3.69 USD
Perdita media:
-6.12 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-96.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-96.63 USD (8)
Crescita mensile:
81.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.50 USD
Massimale:
114.24 USD (148.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.16% (114.24 USD)
Per equità:
3.46% (11.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 181
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 109
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 7.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.29 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +70.33 USD
Massima perdita consecutiva: -96.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.

The signal applies a multi-strategy approach: mainly trading XAUUSD (Gold) combined with a few slower pairs for diversification. The core philosophy is risk management and discipline, not short-term profit maximization

- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.


Only trade XAU/USD pair.
Stop Loss: 10%
Non ci sono recensioni
2025.11.17 10:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 10:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 09:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
