Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
6.45 USD
Worst Trade:
-16.95 USD
Profitto lordo:
39.68 USD (39 802 pips)
Perdita lorda:
-16.95 USD (16 951 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (23.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.93 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
17.91%
Massimo carico di deposito:
4.83%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
10 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
2.27 USD
Profitto medio:
4.41 USD
Perdita media:
-16.95 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-16.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.95 USD (1)
Crescita mensile:
4.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.20 USD
Massimale:
16.95 USD (3.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.29% (16.95 USD)
Per equità:
6.85% (34.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|23
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.45 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.93 USD
Massima perdita consecutiva: -16.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
