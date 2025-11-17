SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RecoveryPLAN Kunci Scalping
Bagas Dwi Andika

RecoveryPLAN Kunci Scalping

Bagas Dwi Andika
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
16 (44.44%)
Loss Trade:
20 (55.56%)
Best Trade:
67.40 USD
Worst Trade:
-60.30 USD
Profitto lordo:
349.60 USD (3 490 pips)
Perdita lorda:
-380.30 USD (3 409 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (144.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
144.50 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
88.87%
Massimo carico di deposito:
2.11%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
17 (47.22%)
Short Trade:
19 (52.78%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.85 USD
Profitto medio:
21.85 USD
Perdita media:
-19.02 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-157.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-157.90 USD (12)
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
231.50 USD
Massimale:
231.50 USD (2.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.30% (230.50 USD)
Per equità:
4.34% (430.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.dmb 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.dmb -29
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.dmb 81
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67.40 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +144.50 USD
Massima perdita consecutiva: -157.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PTDidiMaxBerjangka-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.17 13:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 11:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 11:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 10:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 08:49
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 08:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.17 08:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 08:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RecoveryPLAN Kunci Scalping
30USD al mese
-0%
0
0
USD
9.9K
USD
1
79%
36
44%
89%
0.91
-0.85
USD
4%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.