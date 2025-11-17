SegnaliSezioni
Thomas Lwandile Hayes

Jumpman

Thomas Lwandile Hayes
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -100%
Exness-MT5Real33
1:2000
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
667
Profit Trade:
495 (74.21%)
Loss Trade:
172 (25.79%)
Best Trade:
705.63 USD
Worst Trade:
-839.50 USD
Profitto lordo:
4 593.39 USD (178 429 987 pips)
Perdita lorda:
-8 623.25 USD (797 759 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (167.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
787.51 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
68.14%
Massimo carico di deposito:
122.85%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
581
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.76
Long Trade:
478 (71.66%)
Short Trade:
189 (28.34%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-6.04 USD
Profitto medio:
9.28 USD
Perdita media:
-50.14 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-253.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 260.60 USD (14)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 076.45 USD
Massimale:
5 281.54 USD (230.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (2 297.67 USD)
Per equità:
90.02% (5 230.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 581
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 271K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +705.63 USD
Worst Trade: -840 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +167.18 USD
Massima perdita consecutiva: -253.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato


Non ci sono recensioni
2025.11.17 09:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 08:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.11.17 08:49
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 08:49
High current drawdown in 90% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 08:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 08:49
A large drawdown may occur on the account again
