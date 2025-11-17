- Crescita
Trade:
667
Profit Trade:
495 (74.21%)
Loss Trade:
172 (25.79%)
Best Trade:
705.63 USD
Worst Trade:
-839.50 USD
Profitto lordo:
4 593.39 USD (178 429 987 pips)
Perdita lorda:
-8 623.25 USD (797 759 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (167.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
787.51 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
68.14%
Massimo carico di deposito:
122.85%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
581
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.76
Long Trade:
478 (71.66%)
Short Trade:
189 (28.34%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-6.04 USD
Profitto medio:
9.28 USD
Perdita media:
-50.14 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-253.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 260.60 USD (14)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 076.45 USD
Massimale:
5 281.54 USD (230.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (2 297.67 USD)
Per equità:
90.02% (5 230.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|581
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|271K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +705.63 USD
Worst Trade: -840 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +167.18 USD
Massima perdita consecutiva: -253.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Broker : Exness
